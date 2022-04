Telegram permet de personnaliser le son des notifications

Après le gestionnaire de téléchargement et les liens vers un numéro de téléphone de la version précédente, Telegram propose désormais avec cette mouture numérotée 8.7 une option très intéressante que l'on aimerait retrouver au sein de nombreuses applications,(par exemple un fichier enregistré par vos soins). Il sera même envisageable de toucher un extrait audio au sein d'un message ou d'un mail pour l'intégrer à la bibliothèque audio de l'application qui sera synchronisée et accessible sur toutes les plateformes. La mise à jour permet également de mettre en place le mode silencieux pour une durée spécifique (en minutes, jours ou mois) et améliore la traduction des messages.. Le programme nécessite 207,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 9.0 minimum, ou sur une Apple Watch