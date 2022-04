iOS 15 : comment activer les notifications de pluie de l'app Météo

Toujours autoriser l'accès à sa position

Après quelques épisodes de neige, c'est au tour de la pluie de venir s'installer sur l'Hexagone et certains n'auront pas manqué de recourir àd'iOS 15.Sur l' iPhone , l'application Météo peut donner dessur les températures élevées et basses, les conditions, la direction et la vitesse du vent, mais aussi les précipitations. Ainsi, elle peut également être. La première -et la plus rapide- consiste àet. Les notifications de l'app devront être autorisées.La deuxième -plus fastidieuse- est de se rendre danset cliquer surpour autoriser la localisation en continu etEnsuite, il suffira d'en cliquant sur le bouton en bas à droite (la petite liste), et celui en haut à droite (les trois points dans un cercle). A ce niveau, il est possible de cocherou de choisir plusieurs lieux parmi ceux placés en favoris.