Les excellents casse-têtes des français de NKD Puzzle débarquent sur iOS

Les casse-têtes ont repris du poil de la bête ces dernières années et, avec des versions aux noms évocateurs comme Architecto, Mecanigma, Minipunk, ou encore Silver City. La société fondée en 2019 par Christophe Laronde et Julien Vigouroux, dont l'atelier est situé dans le sud de la France (à Lovève) va ainsi porter ses boites à énigmes sur iOS et Android.La firme propose une campagne de financement participative afin de permettre aux amateurs de recevoir la version physique de leur modèle favori en sus de l'application (le kit Minipunk et l'appllication à partir de 33 euros).. Le programme nécessite 128,2 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPad /iPod touch sous iOS/iPadOS 11.0 minimum.