L'iPhone 13 Pro est le témoin privilégié d'une appétissante compétition

Shot on iPhone

Chicken Rice

l'équivalent de la pizza pour les New-Yorkais

. Avec cette nouvelle vidéointitulée Poachez et durant un peu plus de cinq minutes, Cupertino entend bien démontrer les capacités en vidéo de son porte-étendard et profite d'un appétissant affrontement bon enfant entre cuisiniers pour confier la réalisation à David Gelb, s'illustrant habituellement en réalisant la série Chef's Table et le documentaire Jiro Dreams of Sushi La vidéo met en scène(un plat de riz au poulet demandant plus de travail qu'il n'y parait)(que le chef Bjorn Shen décrit comme étant). Détail amusant, les deux restaurants affichent une devanture similaire et proposent le même plat, chacun ayant ses spécialités et amateurs. Bien entendu, le réalisateur utilise le mode cinématique et les prises de vues en mode macro, ainsi que de nombreux accessoires afin d'offrir une vidéo au rendu professionnel.