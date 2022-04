iOS 15.5 empêche Photos de créer des souvenirs depuis certains lieux

Comme à son habitude, Apple n'a pas été loquace quant aux changements apportés par la troisième bêta d'iOS 15.5, mais les entrailles du système contiennent selon nos confrères de 9to5Mac à l'aide de vidéos et clichés pris avec ces coordonnées géographiques particulières., dont le Mémorial de Yad Vashem, les camps de concentration de Dachau/Majdanek/Belzec/Sobibor/Treblinka/Chelmno-Kulmhof/Auschwitz-Birkenau, le Musée américain de l'Holocauste, la maison d'Anne Frank, et l'usine Schindler. Pour rappel, les albums souvenirs de Photos s'appuient sur des algorithmes d'apprentissage automatique afin de créer un diaporama en fonctions des dates, des sujets (que ce soient des animaux ou des personnes), et des lieux. Apple, qui n'a pas communiqué sur le sujet, pourrait activer cette liste au sein de la version finale d'iOS 15.5, et ajouter des coordonnées au fil des évolutions du système.