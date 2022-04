L'UE attaque à nouveau Apple sur la NFC de l'iPhone et Apple Pay

D'après, la firme devrait faire l'objet de nouvelles critiques portant sur des pratiques anticoncurrentielles, qui seraient probablement annoncées la semaine prochaine.Ces dernières -dont on ne sait quelles formes elles pourraient prendre (avertissement, mise en demeure ou sanctions pouvant aller jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial) porteraient sur lesPour rappel, les premières plaintes sur le sujet étaient apparues en octobre dernier.Pour le moment,. En pratique, l'accès par les applications tierces est fortement restreint, développeurs et éditeurs hors Apple ne disposant que de très peu de moyens., mais les autorisations actuelles ne sont pas suffisantes pour développer et prendre en charge un moyen de paiement équivalent à Apple Pay. Une hypothèse à laquelle se refuse Apple afin de protéger ses clients contre les abus ou les atteintes à la vie privée.