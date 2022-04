iPhone : l'Europe fait un pas de plus vers le chargeur universel (USB-C pour tous !)

Moins de câbles et de chargeurs : un bon point pour l'environnement et les consommateurs

Les téléphones portables, les tablettes, les appareils photos numériques, les écouteurs et les casques audio, les consoles de jeu vidéo portables et les haut-parleurs portatifs devraient tous être pourvus d'un port USB-C, peu importe leur marque, exception faite des appareils trop petits pour ce type de port, comme les montres connectées, les dispositifs de suivi de la santé et de sport.

Le mercredi est le jour traditionnel pour voter des textes au sein du Parlement Européen., voila une première phrase résumant bien la séance de ce jour. En effet, les députés ont trouvé. Par 43 voix contre 2, ils ont donc soutenu laafin de réduire ces derniers et d'optimiser l'utilisation de différents types d'appareils portables. Ce sera doncpour tout le monde, à priori pour 2024 si l’on en croit le calendrier actuel !Depuis près de dix ans, l'UE fait pression pour que les fabricants utilisent tous les mêmes chargeurs pour les smartphones, et autres appareils.De leurs côtés, plusieurs marques concurrentes -comme Samsung, Xiaomi, Oppo, Google- se sont déjà tournées vers l’USB-C.Au niveau des appareils concernés,Par ailleurs, les députés ont également souhaité: des données plus claires (le chargeur est-il compris dans la boite ou non), et un étiquetage détaillé sur les options de charge. Le but est d'éviter toute confusion et d'éclairer les consommateurs.Sur ce sujet, les eurodéputés ont sollicité l'intervention de la Commission européenne afin qu'elle présenteUn mot qu'ils semblent affectionner ces derniers temps.