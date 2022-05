Apple Music sur Android hérite d'une minuterie plus pratique que sur iOS

images @9to5Google

Horloge

Minuteur

Sonnerie

Arrêter la lecture

Nos confrères de 9to5Google ont remarqué que, ce que certains utilisateurs réclament sur les périphériques Apple depuis longtemps. La fonctionnalité est accessible depuis le menu (les trois petits points) du panneau de lecture, et permet de choisir d'arrêter la lecture après un certain temps (entre 15 minutes et une heure), quand le titre se termine, ou encore après le dernier titre de la liste de lecture en cours (un décompte temps/nombre de chansons restantes sera alors affiché).(ou de n'importe quelle App)Pour cela, il faut se rendre au sein de l'App, puis choisiravant de sélectionneret de choisirtout en bas de la liste.