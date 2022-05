Des puces UFS 4.0 ultra rapides pour le stockage des smartphones chez Samsung

de nombreux fabricants

Samsung commencera ainsi à produire en masse les puces de mémoire flash UFS 4.0 dès le troisième trimestre de cette année. La technologie UFS (pour Universal Flash Storage) a été conçue pour offrir des performances équivalentes aux SSD au sein d'appareils nettement plus compacts que des ordinateurs, comme des smartphones, tablettes, caméras, ou appareils photos. Avec cette nouvelle mouture,(avec des pics à 23,2 Gb/s par ligne)(entre autres)La technologie s'appuie sur un contrôleur maison et sur des puces V-NAND de septième génération a. La puce sera disponible en plusieurs capacités (maximum 1 To) et permettra donc d'obtenir des performances de premier plan (parfait pour la 5G selon Samsung) et une autonomie en hausse dans les futurs smartphones haut de gamme