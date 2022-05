Tony Fadell revient sur les réactions houleuses avec Steve Jobs au lancement de l’iPod et l'iPhone

Build : An Unorthodox Guide to Making Things Worth Making

Nous devons nous assurer que cela fonctionnera avec Windows. » Et il [Steve] dit : « Sur mon cadavre, jamais. »

Au mois de décembre, on apprenait que, souvent désigné comme le papa de l' iPod , devait sortir unintitulé. Alors que celui-ci était annoncé pour le 10 mai, il est finalementSi de nombreuses anecdotes sont connues depuis longtemps, le livre en propose de nouvelles, mais c’est également lors d’une interview accordée à CNBC -et diffusée sur Twitter-, qu’il aLa. Lorsque Tony Fadell intègre les bureaux de Cupertino -en 2001- le projet est en effet déjà lancé mais(1 000 chansons), avec uneet la possibilité dedes données (d’où le choix du FireWire). Le premier désaccord avec Steve Jobs arrive lors du choix d’une compatibilité avec Windows : « Dès le premier jour, j'ai dit :Le choix étant queC’est alors quede tenter de convaincre le boss afin que l’iPod soit compatible avec Windows, ce qui fut finalement fait avec le succès que l’on sait.Puis est arrivée la. Face au refus de Steve Jobs, le choix s’est finalement porté vers des… Mais face à la qualité médiocre de ces dernières, la décision a été prise de lancer une boutique permettant de centraliser les applications.Rappelons que. A cette époque, il était responsable duavant de travailler sur l'iPhone entre 2006 et 2008. Il a ensuite quitté Apple et a été cofondateur de Nest Las, la société de domotique finalement acquise par Google.