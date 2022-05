Fortnite revient sur l'iPhone et l'iPad par la petite porte (gratuitement sur le Xbox Cloud Gaming)

En effet, il semble que le jeu fasse son come back sur l' iPhone et l' iPad par l'entremise de Microsoft (qui grille Nvidia). Le titre est disponible dès aujourd'hui sur le Xbox Cloud Gaming.Encore plus fort pour Epic Games, le titre est accessiblesur tous les appareils où le service est disponible (y compris donc sur iPhone et iPad ) et ce,. Et cela représente une double exception ! En effet pour profiter du service de cloud gaming de Microsoft, il faut normalement unau Xbox Game Pass Ultimate, qui donne accès à un catalogue de(en streaming ou en téléchargement).Bien évidemment,puisque cette annonce permet de court-circuiter l’ App Store (la commission d'Apple et les directives du magasin).