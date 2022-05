Quelques détails sur l’écran des iPhone 14 Pro…

Dans la dernière petite rumeur du soir, il est à nouveau question de l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max avec le combo pilule + perforation. Maintenant, l'analyste Ross Young vient en effet de poster des spécifications concernant les tailles supposées des écrans. Apparemment les deux modèles Pro seraient tous deux dotés d'écrans légèrement plus grands grâce à la suppression de l'encoche, ce qui donnerait : iPhone 14 Pro – 6,12" (iPhone 13 Pro – 6,06") et iPhone 14 Pro Max – 6,69" (iPhone 13 Pro Max – 6,68"). En pratique, ces changements seraient suffisamment petits pour qu'Apple n’ait aucun ajustement à apporter à l'interface.