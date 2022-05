iPhone 14 /14 Pro : quelle serait la couleur de 2022 ? (pourquoi pas du violet ?)

Si les rumeurs concernant les prochains iPhone se font nombreuses, elles concernaient jusqu’à présent que les spécificités techniques.Les iPhone 14 devraient bénéficier -comme chaque année- d’un. Adieu donc les nuances de bleu et de vert -pourtant fort jolies- place au parme, qui s'affichera différemment en fonction des modèles Pro (plus mat) ou non Pro (plus brillant).C’est en effet ce que prétend un post sur. Ce dernier provient bien évidemment d’uneet sera à prendre avec des pincettes, comme il se doit.