L'App Speedtest dresse une carte de la couverture du réseau mobile par opérateur

Carte

Cette nouvelle fonctionnalité (apparue avec la version 4.4.0 de l'application),. Pour accéder à cette fonction, il suffira de toucher l'icôneen bas à droite de l'interface, et de toucher l'onglet en bas en le glissant vers le haut pour choisir un autre opérateur. Contrairement aux informations données par les opérateurs, cette carte est dressé à partir des résultats obtenus par les utilisateurs en conditions réelles. Cette fonctionnalité pourra, par exemple, être utile afin de vérifier la couverture sur votre lieu de vacances, où lorsque vous prévoyez de déménager, et de comparer les performances des différents opérateurs à cet emplacement précis.Le programme nécessite 152,4 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 11.0 minimum. Une version est également proposée sur Apple TV sous tvOS 10.0 minimum. Des achats intégrés à 0,99 et 5,49 euros permettent de retirer la publicité et d'accéder à un service VPN.