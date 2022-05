Tiens serait-ce des rendus du Galaxy Z Fold 4 de Samsung ?

Ce 11 mai est décidément placé sous le signe deset des rumeurs. Après les couleurs de l'iPhone 14 , le port USB-C de l'iPhone 15 , les projets de législation européenne En effet, quelques rendus pourraient bien se promener sur le net, via le site, ces derniers auraient été établis eux-même d'après quelques leakers généralement bien informés. On retrouve unavec un écran extérieur de 6,2 pouces et un écran intérieur pliable de 7,6 pouces. Toutefois, laà l'arrière semble inspirée du Galaxy S22 Ultra sorti cette année.Notons que l'écran interne disposerait, une fonctionnalité dont les performances avaient déçu l'année dernière. En dehors de ces points esthétiques, on ne dispose d'(si tant est que le rendu soit confirmé d'ici là).