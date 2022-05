Et si Apple passait à l'USB-C sur tous ses produits (AirPods, batterie MagSafe, Keyboard...)

avenir proche

En effet, mercredi dernier , il avait remis cette rumeur au goût du jour en estimant qu' Apple devrait abandonner le port Lightning pour passer à l'USB-C sur tous les modèles (et peut-être progressivement sur certains lancés au cours de l'année 2023).Sur, il revient à nouveau sur la question.Cette évolution serait assez, l'accessoire suivant souvent le principal. Mais, la législation européenne prévoit l'obligation d'un port unique (toujours l'USB-C) pour la plupart de ces produits. La firme pourrait envisager de(Europe et le reste du monde), mais cela pourrait s'avérer rapidement trop contraignant et engendre un surcout (pour le consommateur ?).Enfin, d'un point de vue pratique, ce passage permettrait d'ériger véritablement une seule norme au sein de l'écosystème d' Apple