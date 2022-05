L'iPhone 15 devrait abandonner le Lightning pour l'USB-C

Ce mercredi est décidément bien fourni du côté des rumeurs. C’est au tour de Ming Chi Kuo d’ajouter sa pierre à l’édifice, en confirmant une de ses précédentes estimations. Il avait été le premier à envisager ce changement, et ce, dès 2018.



D'après ses informations en provenance de la chaine de production, Apple devrait donc abandonner le port Lightning et passer à l'USB-C sur tous les modèles, et peut-être progressivement sur certains d'eux lancés au cours de l'année 2023. Ce dernier devrait permettre des améliorations notables au niveau des vitesses de transfert et de chargement.



Mais il est sûr que cette nouvelle devrait également ravir Margrethe Vestager. En effet, dans le cadre de la lutte contre les déchets électroniques, la Commission européenne a décidé récemment du port unique pour tous les smartphones, à savoir l'USB-C. Cette annonce devrait donc au moins permettre à Cupertino de s'y conformer.





