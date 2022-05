Comment activer la fonction SOS de l’iPhone

Ce matin c’est au tour de l’ iPhone de faire parler de lui dans la presse US. En effet,, selon Wavy Kelli Worst quitte la plage après une nuit avec des amis quandIl est 2 heures du matin et elle est sur le point de rentrer chez elle via Lyft. Elledemande au chauffeur de l’attendre. Curieuse attitude ? Apparemment l’inconnu se dit être militaire comme son frère. Aussi par empathie la victime se dit qu’il devait se présenter le lendemain et accepte de partir l’aider.Mais à une certaine distance,sexuellement. Ils se battent, il tente de la bâillonner et de la plaquer face au sol., puis en balayant vers le travers. Dès lors, leRappelons que. Avec un iPhone 8 ou modèle ultérieur : il fait. Il faut alors faire glisser le curseur Appel d’urgence pour contacter les services d’urgence. En maintenant le bouton latéral et l’un des boutons de volume enfoncés au lieu de faire glisser le curseur, l'appareil lance un compte à rebours et émet une alerte. En maintenant ces boutons enfoncés jusqu’à la fin du compte à rebours, l'iPhone appelle automatiquement les services d’urgence.Avec un iPhone 7 ou modèle antérieur, il faudra(ou bouton supérieur). Le curseur Appel d’urgence s’affiche. Il faudra alors faire glisser le curseur Appel d’urgence pour contacter les services d’urgence.