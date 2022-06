L'App Next pour Apple Music ajoute la synchronisation via iCloud

Après avoir pris pleinement en charge l'affichage sur les grands écrans des tablettes de Cupertino avec la version 1.5 déployée en juin 2021,Pour rappel, Next: Magic DJs & Playlists permet de profiter de listes de lecture générées automatiquement en fonction des titres les plus écoutés via le mode Magic DJ, tout en vous proposant de réécouter des chansons que vous avez aimées, mais que vous n'avez pas jouées depuis longtemps.Le programme nécessite 2,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS/iPadOS 14.5 minimum, ou un Mac sous macOS 10.12 minimum.