L'offre Premium de Telegram devrait être dévoilée avant la fin du mois

Telegram devrait être financé principalement par ses utilisateurs, et non par les annonceurs. De cette façon, nos utilisateurs resteront toujours notre principale priorité

. L'homme a déclaré qu'avant la fin du mois, Telegram proposerait aux utilisateurs payants des fonctionnalités et des ressources supplémentaires ainsi que de meilleures performances, tout en précisant quesouhaitent que certaines limites du service soient levées et que cela entrainerait un coût que la firme ne pourrait couvrir sans cette offre payante.. Les rumeurs évoquent un abonnement donnant accès (en sus des autocollants de la vidéo de présentation) à des téléchargements de fichiers de 4 Go maximum ainsi qu'à deux fois plus de chaines. Reste à connaitre le tarif de cet abonnement Premium qui devra être fixé avec attention par l'éditeur.. Le programme nécessite 207,6 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 9.0 minimum, ou sur une Apple Watch