Telegram passe les 700 millions d'utilisateurs et lance sa formule Premium à 5,49€

Le fondateur de Telegram , Pavel Durov, annonce que son application compte désormais. L'offre gratuite reste en place et l'abonnement Premium permettra de rejoindre 1 000 groupes (contre 500 gratuitement), d'épingler jusqu'à 10 échanges, de profiter de 20 liens publics, d'enregistrer 400 GIF en favoris,(contre 2 Go avec la formule gratuite), de disposer de téléchargements plus rapides, de retirer la publicité (qui pourrait donc devenir plus courante sur la formule gratuite), ou encore de profiter de la transcription des fichiers audio en texte, d'avatars et de réactions exclusives.. Le programme nécessite 215,3 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS 9.0 minimum, ou sur une Apple Watch