CASETiFY lance une gamme d'accessoires Sailor Moon, dédiés à l'iPhone / AirPods

Pretty Guardian Sailor Moon

Au nom de la Lune, je vais vous punir !

Pour en bénéficier, les fans devront s'inscrire dès maintenant sur le site ( ici ) pour bénéficier d'un accès prioritaire à la collection avant le jour du lancement, qui aura lieu le 30 juin prochain.Du côté de l'i Phone , on trouve des étuis en silicone à l'effigie des, ou de l'Homme Masqué (Tuxedo Mask, ça sonne quand même mieux). On pourra aussi glisser ses AirPods Pro dans un gros boitier Luna (qui a l'avantage de se retrouver plus facilement dans un sac) ou ses AirPods 3 dans un étui plus discret. On trouve même un bracelet pour son Appel Watch. Pour le reste, il faudra passer par l'application CASETiFY Colab pour acheter quelques. Ou encore des goodies, comme des dragonnettes ou des gourdes.