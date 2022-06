Ulysses intègre des fonctions de tableur sur toutes les plateformes

une des fonctionnalités les plus demandées par les utilisateurs d'Ulysses

Cette nouvelle itération numérotée 27 apporte selon les développeurs, la gestion des feuilles de calcul. Cette nouvelle version permettraavec la possibilité d'ajuster les colonnes, de fusionner les cellules, d'ajouter des légendes, et d'importer des données depuis d'autres applications , comme les fichiers .docx de Word, HTM et Markdown, d'exporter aux formats PDF, .docx, HTML, Markdown et ePub avant de publier sur WordPress, Ghost et Micro.blog.(ou une offre à 10,99 euros pour les étudiants). Le programme nécessite 96,7 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS/iPadOS 14.1 minimum, ou 33,3 Mo d'espace de stockage libre sur un Mac 64 bits sous macOS 10.15 minimum.