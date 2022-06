La batterie de son iPhone 13 Pro gonfle et soulève l'écran [Photo]

Apple l’a pris en charge et a remplacé la batterie. Comme la batterie était gonflée, j’ai dû descendre l’iPhone à l’Apple Store le plus proche, à savoir Aix en Provence pour moi (150 km)... Enfin pour la petite histoire la réparation a eu lieu…en République Tchèque …pas très écolo la réparation 😳. J’ai déposé le téléphone le mardi et je l’ai récupéré (il a été envoyé pour le retour) le mardi suivant. Je n’ai bien sûr rien payé sauf l’essence et le péage pour l'aller-retour à Aix.

Dans les tristes mésaventures du jour, un de nos lecteurs -Bertrand- vient de nous contacter avec un problème de taille, ou plutôt de surchauffe !Il y a peu, il a constaté une(qui n'est pas sans évoquer un problème de batterie ?). Sur la photo, on remarque évidemment cette importante déformation, ainsi que le parfait état général de l'appareil.Notre lecteur -qui habite dans les Hautes Alpes- précise l', avoir utilisé un chargeur aux normes (Apple, Spigen) et faire très attention à ne pas exposer son smartphone à une chaleur particulière. Il nous explique que :Apple ne prêtant toujours pas de téléphone, il a même dû ressortir son vieux 5C pour quelques jours () !Rappelons que malheureusement ce genre d'incident peut arriver -même s'ils sont rarissimes. On se rappelle toutefois de la bérézina de Samsung avec son Galaxy Note 7 !Ce phénomène peut avoir plusieurs explications -outre un défaut à la production-, comme un choc qui paraissait anodin sur le moment, une variation soudaine de température (la canicule)...