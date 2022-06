iOS 16 bêta 2 : personnalisation des fonds d'écran, capture d’écran, SMS...

DuoTone

Color Wash

Pinch to crop

Astronomie

Par ici toutes les nouveautés d'iOS 16 ! !

En effet, au moment de l'ajout d'une photo de fond d'écran, on constate d-dénomméesetpour changer l'apparence du cliché. Ces dernières prennent la forme de deux boutons en bas de l'écran. De même, toujours à ce niveau de paramétrage, Apple propose une fonction, autrement ditLes fans des détails apprécieront également cet ajout :. Le point apparaît dans les options du fond d'écran de la Terre. Rassurez-vous, il n'est pas affiché en permanence etToujours dans l'application Paramètres,. On remarque de nouvelles options pour améliorer la lisibilité de cette section (tant mieux on commençait à être perdus..).Dans les ajouts divers, on notera, une capture d'écran au moment où l'on effectue. Cette dernière s'affiche à côté des précédentes : Enregistrer dans des photos, Enregistrer dans des fichiers et Supprimer une capture d'écran.Selon les notes de publication d'Apple,avec des catégories de transactions et de promotions pour une meilleure organisation.