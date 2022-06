Twitter travaille sur des notes, une forme de tweets beaucoup plus longs

Actualités

Notes

Si à l'origine, la plateforme misait sur le microblogging avec des posts de taille restreinte, elle semble s'orienter vers une ouverture de ces derniers.En effet, elle vient de lancer officiellement une phase de test pourElle a ainsi sollicité plusieurs utilisateurs au profil spécifiques (auteurs, créateurs de contenu ou encore journalistes). A priori, l'option ne prendrait pas la forme d'un tweet plus long, mais ouvrirait une note dans une page web (un pop up ?).Cette décision serait en lien avec l'évolution des usages sur Twitter : l'augmentation progressive de la taille des tweets (de 140 à 280 caractères), la multiplication des fils de discussions plus ou moins faciles à suivre, la quantité des images...