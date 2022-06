Insta360 présente sa caméra One RS 1-inch 360 Edition conçue avec Leica

Insta360 entend proposer des produits capables de rivaliser avec GoPro et poursuit donc son effort aujourd'hui en améliorant sa caméra 360 avec un modèle conçu en collaboration avec Leica. La nouvelle venue est composée du corps de la récente One RS avec un meilleur microphone et un mécanisme de dégagement rapide pour changer d'objectif à la volée, une connexion Wi-Fi deux fois plus rapide (que la One R), un écran tactile 1,3 pouces, des boutons pour l'enregistrement ou le zoom, un port pour une carte microSD etoffrant des enregistrements 6K 360°, de meilleures performances en basse lumière ainsi qu'une plage dynamique plus étendue que les modules précédents., ce qui permettra d'utiliser le nouveau venu pour des enregistrements en 6K 360° à 30 images par seconde ou pour des clichés de 21 mégapixels à 360° (le mode PureShot HDR combien 9 photos pour un cliché final plus détaillé), ainsi que le grand angle 5,3K également élaboré en partenariat avec Leica. Le double capteur est certifié IPX3 (contre IPX8 pour le reste de la gamme), et l'Insta360 One RS 1-Inch 360 Edition pèse 239 grammes une fois tous les modules assemblés.Insta360 soigne également le côté logiciel avec une application iOS dédiée s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour simplifier l'édition des vidéos et des effets comme le clonage ou le stop motion. La firme propose en sus la possibilité de mettre à profit la caméra en tant que webcam, le logiciel gratuit Insta360 Studio pour Mac et PC, ainsi que des plugins pour Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro.