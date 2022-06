1Password permet d'échanger des fichiers en toute sécurité via un lien

La nouvelle fonctionnalité reprend le concept de Psst! (pour Password Secure Sharing Tool) et permet désormais de(mais il devra valider au préalable son adresse mail). L'utilisateur peut alors choisir la période de validité du lien (entre 1 heure, 1 jour, 7 jours, 14 jours ou 30 jours). Pour rappel, 1Password 8 est également disponible sur Mac avec une colonne latérale repensée, qui affiche les coffres-forts et leurs comptes ainsi que les éléments favoris de l'utilisateur, des catégories déplacées au sommet de la liste d'articles, une recherche plus rapide, et la fonction Watchtower donnant un aperçu complet de l'état de la sécurité du compte.De plus, 1Password garde désormais (fonctionnalité encore en bêta) en mémoire le choix du service de connexion (avec vos comptes Apple, Facebook, Google) au moment de la création d'un compte.Le programme nécessite 172,1 Mo d'espace de stockage libre sur un iPhone iPod touch sous iOS/iPadOS 12.2 minimum, ou un Mac sous macOS 10.12.6, et propose des achats intégrés s'échelonnant de 3,99 à 62,99 euros.