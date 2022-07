AirDroid Cast permet de diffuser un écran iOS/Android vers un PC ou un site web (en promo)

Tout d'abord,, une. Même si elle est un peu limitée (il faut être sur le même réseau), elle offre un accès jusqu'à 5 appareils simultanés et sans limitation de temps.(Windows/macOS). La fonction Remote Casting (qui permet de fonctionner en dehors du même réseau) est en revanche payante ($2.49/mois, $19.99/an). Pour les plus exigeant, une autre fonctionnalité permet même de, sans application tierces ($3.49/mois, $29.99/an)., que ce soit l'écran, les clics, le défilement, directement depuis le PC. Cela permet aussi d'utiliser des programmes non disponibles sur ordinateur (TikTok, Instagram...) et d'envoyer des contenus par exemple.La mise en place est aussi très facile :. Autre atout, en passant par un câble USB, la latence est largement réduite -ou de diffuser des vidéos sans lag, sur un écran plus grand., par exemple, pour suivre des parties de jeu en réseau ou réaliser une présentation nécessitant de multiples accès. Les usages sont donc pléthoriques, notamment pour de l'enseignement à distance, de la formation etc.Bref,, et qui complète parfaitement les outils déjà fourni par Apple. Le fait de prendre en charge tous les environnement constitue évidemment un atout certain face à AirPlay, qui reste limité à de la simple diffusion entre les produits Apple.A noter que l'éditeur propose(-29% et -33% suivant les versions) :