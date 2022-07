Safari pourrait gérer prochainement les cartes de paiement virtuelles

, telles qu'une API de paiement pour les applications CarPlay, le suivi des commandes dans l'application Wallet, et même Apple Pay Later. Dans sa dernière bêta,C'est en effet ce qu'ont découvert nos confrères deen fouillant le code de cette. Apparemment, Cupertino travaillerait sur unpour intégrer des cartes virtuelles à son navigateur, et ce, afin d'pour tous ceux qui aiment shopper en ligne (pendant ou hors soldes). Cette fonction -qui n'est pas encore activée- permettrait également deun peu Safari, en perte de vitesse par rapport à la concurrence.Cette dernière s'appliqueraient aux cartes virtuelles, qui sont proposées par certaines banques pour générer unpour une carte de paiement. De cette façon, si les données d'une carte sont divulguées, il suffit d'annuler le numéro de carte virtuelle sans avoir à demander une nouvelle carte physique à sa banque.Cette option n'est pas sans rappeler Apple Pay, qui fournit déjà un numéro unique et sécurisé pour chaque transaction, mais celle-ci viendrait compléter le service, notamment sur les sites Web où Apple Pay n'est pas accepté.