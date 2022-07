Le premier smartphone de Nothing est là, et c'est déjà quelque chose

Return to Instinct

Après de nombreuses annonces comme sait les concocter la firme afin de faire monter la hype, le Phone 1 vient officiellement d'être présenté lors de l'évènementqui s'est tenu à Londres.. En effet, et bien qu'il se distingue sur quelques points, le nouveau venu semble plutôt s'attaquer au milieu de gamme et embarque une dalle OLED 6,5 pouces en 2 400 x 1080 pixels avec une résolution de 402 pixels par pouce et une luminosité de 500 nits (1200 nits en pic), un taux de rafraîchissement variable entre 60 et 120 Hz, un SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus (la firme appuie son choix en indiquant que cette puce a été préférée au Snapdragon 8 Gen 1 pour son meilleur équilibre entre performances et consommation, mais cela aide aussi à contenir le tarif comme nous le verrons plus bas) épaulé par 8 à 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. La partie photo est assurée par deux capteurs principaux de 50 mégapixels (grand angle Sony ouvrant à ƒ/1.8 et ultra grand angle ƒ/2.2 signé Samsung ) et une caméra selfie 16 mégapoles ouvrant à ƒ/2.45., permettant de savoir si l'appareil est en charge, et même de consulter le niveau de charge grâce à une barre de progression (cette dernière s'éteint au bout d'un moment, mais il suffit de bouger légèrement le smartphone pour la faire réapparaître). de faire office d'éclairage d'appoint pour les photos et vidéos, de s'illuminer selon certains patterns afin de signaler une notification, ou suivre le rythme d'une sonnerie (il sera alors possible de savoir qui appelle lorsque des sonneries personnalisées auront été attribuées à certains contacts).Le Phone 1 fonctionne sous Android avec la surcouche maison Nothing OS qui se veut épurée tout en se distinguant par son intention de mieux intégrer les produits tiers au sein de l'interface. Il sera ainsi possible d'interagir avec la gamme Tesla (exemple cité lors de la présentation) afin de déverrouiller les portières des véhicules, ou encore contrôler la climatisation (sans passer par l'application dédiée). Le smartphone embarque une batterie de 4 500 mAh qui pourra se recharger à 33W en filaire et 15W en sans fil (la recharge inversée est de la partie).(mais ne sera pas distribué aux US, du moins dans un premier temps).