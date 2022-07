Apple déploie une seconde Release Candidate d'iOS/iPadOS 15.6

Après avoir annoncé iOS/iPadOS/tvOS 16, watchOS 9 et macOS 13 Ventura lors de la keynote d'ouverture de la WWDC 2022,Apple ayant finalement intégré au sein de ces systèmes toutes les fonctionnalités présentées lors de la WWDC 2021, ces nouvelles itérations devraient se concentrer sur l'optimisation des performances et la correction des bugs (les notes de versions de la première RC évoquent une fonction de reprise du direct pour l'App TV sur iOS, ainsi que des correctifs pour le souci signalant un stockage plein alors que ce n'est pas le cas et l'optimisation de la gestion du braille sur certains appareils).