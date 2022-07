Safari gérera le format d'image AVIF sous macOS 13 et iOS 16

. Ce codec libre basé sur l'AV1 est déjà pris en charge par plusieurs navigateurs comme Chrome ou Firefox et soutenu par Google, Microsoft, Netflix ou encore Amazon. L'AVIF permet d'offrir une meilleure qualité d'image que le JPEG tout en conservant des fichiers légers grâce à une compression optimisée et en prenant en charge le HDR ou les fichiers animés. L'ajout de cette prise en charge par Apple au sein de Safari 16 devrait permettre à ce format de prendre son envol et de se généraliser.