App Store : 13% des apps n’auraient pas encore de politique de confidentialité

Pour cela, elle aurait analysé plus de 5 millions d'applications actives sur l'A pp Store et le Google Play Store au premier trimestre 2022.Au total, il y aurait 787 000 applications sans politique de confidentialité (dont 98% dénuées de CGU). Cela représenterait 17 % des applications actives sur le marché des applications de Google et 13 % des applications de l'App Store.Mais le rapport omet une donnée.Si une application n'a pas été mise à jour depuis un certain temps, elle figurera toujours sur l' App Store mais sans politique de confidentialité. Et, il serait probable que de nombreuses applications aient été abandonnées / ne soient plus mises à jour.