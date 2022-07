iOS 16 dévoile les fonds d'écran toujours allumés de l'iPhone 14 Pro / Max

sleep

Image 9to5Mac

Décidément, la quatrième bêta d'iOS 16 cache des petits secrets...Ainsi il est question d’unPour rappel, les bêtas précédentes d'iOS 16 comprenaient déjà plusieurs références à ce dernier mais. Dans le code,a constaté que ces derniers ont été optimisés afin de tirer parti de cette technologie,. Les fonds sont proposés en mode normal et en mode, plus sombre.Cela n'est pas une nouveauté puisque plusieurs smartphones Android en disposent déjà, tout comme l' Apple Watch Series 5 et les modèles ultérieurs. Bien avant la WWDC 2022,avait déjà émis l'hypothèse qu'iOS 16 proposerait ce nouveau mode toujours activé.. En toute logique, il devrait donc consommer moins d'énergie que les écrans actuels. En outre, nos confrères deont déniché plusieurs références sur la prise en charge de l'écran toujours activé dans iOS 16.