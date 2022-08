iOS16 : pourcentage de batterie, capture d’écran, Apple Music, Localiser

OK

Enregistrer dans Photos

Enregistrer dans Fichiers

Supprimer la capture d'écran

Enregistrer dans Note rapide

Copier et Supprimer

Perspective Zoom

Ainsi, l'iPhone récupère leCe dernier avait été supprimé avec l'arrivée de l'iPhone X et de la fameuse encoche (voir ici ).A cela s'ajoutent d'autres petites modifications,. Ainsi une fois son screenshot réalisé, lorsqu'on appuie sur, un sous-menu apparait sur le bas de l'écran avec 3 possibilités sous iOS 15 ().Les premières bêtas iOS 16 ont ajouté un. La dernière bêta en propose un cinquième, qui est. Ce qui permettra de copier l'image sans avoir à l'enregistrer et à l'effacer ensuite (ou pire, à oublier de l'effacer par la suite).Au niveau de l’app, on a droit à un petit chassé-croisé :, qui était dans la dernière version bêta, a de nouveau été supprimé. Lede lecture sur l'écran de verrouillage dispose d'un nouveau(des petites ondes en haut à droite) et des animations retravaillées pour les boutons lecture/pause ou avant/arrière.Dans, Apple propose un nouveau son quand on utilise son Apple Watch pour trouver son iPhone . Cette dernière paraît légèrement plus aiguë qu'auparavant.