Seriez-vous tenté par un iPhone 14 Pro Max violet ? [fuite]

Ainsi, après les clichés supposés et les captures d'écran, voici donc une photo de modèles factices de l'iPhone 14 Pro, à prendre avec des pincettes. Cette dernière -qui provient également de Weibo- montre: de très classiques blanc (lumière stellaire), graphite et or rose, unqui rappelle légèrement celui de l'iPhone 12 et un violet inédit qui flirte avec le coloris(comme la coque en cuir d'Apple). Depuis ce matin, une autre photo d'un iPhone violet (plus métallique et moins soutenu) -également repéré par le leakersu Weibo - circule également sur le net. En début d'année, une rumeur avait évoqué cette couleur, qui existe déjà pour certains produits Apple (l' iMac M1 , l' iPad mini 6 ou l 'iPad Air 5