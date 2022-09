Dynamic Island : un aperçu de l'interface utilisateur d'Apple pour les années à venir

Les possibilités d'une île

Les rumeurs ont dévoilé bien en avance les deux perforations qui allaient prendre la relève de l'encoche, signe distinctif des iPhone depuis l'iPhone X (qui avait également étrenné Face ID, la cause technique de l'encoche, et la dalle OLED sur les smartphone de Cupertino, qui a ensuite été proposée sur toute la gamme -hors SE- depuis l'iPhone 12). Puis, les bruits de couloir ont évoqué avec justesse l'unification de ces deux trous dans la dalle par voie logicielle quelques jours avant la keynote. Mais ce que les boules de cristal pourtant bien briquées des leakers le plus au fait n'ont pas pu prévoir,, qui pourrait bien marquer profondément l'expérience utilisateur pour les années à venir.Pour rappel, cette fameuse Dynamic Island (Apple sait décidément trouver un nom marketing marquant, qui n'a cette fois pas été traduit en français, le résultat n'étant pas toujours aussi heureux que dans la langue de Bob Dylan) dissimule les deux perforations sous une seule pilule noire de manière logicielle. L'idée qui change vraiment la donne est que cettedissimulant les deux perforations de manière logicielle. Il est même possible de toucher cette partie de l'écran pour étendre encore l'affichage et profiter de davantage d'éléments, endossant ainsi un nouveau rôle central dans l'expérience utilisateur sur iPhone (Pro). Le tout semble très fluide et permet à Apple de transformer efficacement une contrainte matérielle en une sorte de nouvelleévolutive au potentiel certain. J'avoue personnellement avoir très envie de jouer avec, tout en espérant que les développeurs de mes applications préférées en tireront rapidement parti.Pour certains,(cf le concept ci-dessus qui aurait l'avantage de forcer Apple à placer la webcam au bon endroit pour une utilisation à l'horizontale). Si cet élément a le effectivement le potentiel pour devenir la nouvelle signature du design d'Apple, son intégration ne sera peut-être pas aussi pertinente sur tous les appareils. Ainsi, la Dynamic Island sera-t-elle assez importante pour qu'Apple perfore la dalle de ses tablettes alors que les bords des iPad Pro permettent déjà de se passer d'encoche pour Face ID (ce qui n'est pas le cas des Mac) ? De même, son intégration sur un Mac demanderait certainement de revoir en profondeur la barre des menus (à moins de la remplacer complètement). Cette dernière entrant en effet parfois en conflit avec l'encoche actuelle pour les logiciels chargés en menus. L'avenir nous dira si cette première incursion de l'île dynamique d'Apple se transformera finalement en raz-de-marée touchant toute la gamme. Mais une chose est sûre, nous n'avons pas fini d'entendre parler de Dynamic Island !