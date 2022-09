Des petites évolutions pour les batteries des iPhone 14 et 14 Pro

iPhone 14 : 3 279 mAh/12,68 Wh

iPhone 13 : 3 227 mAh/12,41 Wh

iPhone 14 Plus : 4 325 mAh/16,68 Wh

iPhone 14 Pro : 3 200 mAh/12,38 Wh

iPhone 13 Pro : 3 095 mAh/11,97 Wh

iPhone 14 Pro Max : 4 323 mAh/16,68 Wh

iPhone 13 Pro Max : 4 352 mAh/16,75 Wh

Ainsi, en couplant les informations obtenues par nos confrères de 9to5Mac (via Chemtrec ) et MacRumors (qui a pu consulter les fiches d'homologation des nouveaux smartphones en Chine), il est possible d'avoir une bonne idée de la capacité de la gamme des iPhone 14 et 14 Pro. Cette année,(contre 3 227 mAh/12,41 Wh pour l'iPhone 13),(contre 3 095 mAh/11,97 Wh pour l'iPhone 13 Pro),(contre 4 352 mAh/16,75 Wh pour l'iPhone 13 Pro Max).De son côté,(dans des conditions idéales qui ne reflètent pas un usage réel), soit 20/80 et 16 heures pour l'iPhone 14, 26/100 et 20 heures pour l'iPhone 14 Plus, 23/75 et 20 heures pour l'iPhone 14 Pro, et enfin 29/95 et 25 heures pour l'iPhone 14 Pro Max. Si l'on compare aux chiffres de l'année dernière, l'iPhone 14 gagne une petite heure en lecture vidéo et streaming vidéo par rapport à l'iPhone 13, et l'iPhone 14 Pro profite d'une heure supplémentaire en lecture vidéo, tout comme l'iPhone 14 Pro Max (malgré sa batterie de moindre capacité).(il faudra vérifier en usage réel)(pour les Pro).