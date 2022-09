iPhone 14 Pro : la Dynamic Island peut aussi servir dans les jeux !

Pong rencontre Arkanoid et la Dynamic Island

Hit The Island

barre des menus évolutive

La Dynamic Island, cette astuce d'Apple permettant d'englober de manière logicielle les deux perforations dans la dalles des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max et d'en faire un élément d'interface à part entière va devoirOn sent toutefois que le concept titille déjà l'imagination de certains, comme Kriss Smolka, à qui l'on doit des applications comme WaterMinder ou encore HabitMinder qui publie un premier jet de ce à quoi pourrait ressembler un jeu tirant parti de la Dynamic Island de Cupertino.Son conceptreprend un peu de Pong et d'Arkanoïd et propose un moyen amusant d'intégrer et d'interagir avec la Dynamic Island au sein d'un jeu. Ainsi, cette dernière vibre et change momentanément d'aspect lorsque la balle la frappe. Il ne s'agit ici que d'un concept évidemment,. Bien entendu, il ne faudra pas s'attendre à de gros jeux AAA (ne serait-ce que parce que la Dynamic Island est pour le moment réservée aux iPhone 14 Pro, et donc représente un public potentiel restreint), mais plutôt à quelques petits jeux rapides et efficaces comme les indépendants savent si bien le faire.Pour rappel,. Il est même possible de toucher cette partie de l'écran pour étendre encore l'affichage et profiter de davantage d'éléments, endossant ainsi un nouveau rôle central dans l'expérience utilisateur sur iPhone (Pro). Le tout semble très fluide et permet à Apple de transformer efficacement une contrainte matérielle en une sorte de nouvelleau potentiel certain.