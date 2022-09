iPhone 14 Pro : Comment jouer avec la Dynamic Island (ou l'écran de verrouillage) ?

Dynamic Island Zoo

C’est le cas de Christian Selig -auteur de Apollo for Reddit - une app qui permet de consulter le site web communautaire Reddit. En activant l’option dénommée, la navigation au sein de l’app se fait ainsi en compagnie d’un petit chat qui s’amuse tout autour sur cette ile dynamique.Pour les plus allergiques aux chats, il est possible de voir évoluer un petit chien, un hérisson, un renard, un axolotl...Petit supplément amusant, avec la dernière mise à jour, il est même possible de voir ce petit zoo dans un widget de l’écran de verrouillage de son iPhone quelque que soit le modèle.Le concept dévoilé il y a quelques jours est désormais une application à part entière. Le but reste similaire au célèbre jeu, vous contrôlez une barre au bas de l’écran et il faut empêcher une balle de tomber et frapper la pauvre ile en haut de l’écran. Une fois heurtée par une balle, une petite animation secoue l’île avec une petite vibration. En complément, le jeu peut se lancer sur tous les iPhone dotés de Face ID. Dans ce cas, c’estqu’il faudra viser.Pour rappel,. Il est même possible de toucher cette partie de l'écran pour étendre l'affichage et profiter de davantage d'éléments. Le tout semble très fluide et permet à Apple de transformer efficacement une contrainte matérielle en une sorte de nouvelle barre des menus évolutive au potentiel certain.mais les rumeurs du jour font état d'une extension aux quatre modèles d'iPhone 15, l'année prochaine.