iPhone 14 et 14 Pro : les protections d'écran sont disponibles

L'Apple Store propose d'ores et déjà les protections adéquates et a porté son choix sur deux fabricants : Belkin et Otterbox. pour les iPhone 14 et 14 Plus, l(pour l'iPhone 14)(pour l'iPhone Plus), le format des dalles n'ayant pas changé et l'encoche ayant été conservée, c'est tout à fait normal (vous pouvez donc les trouver ailleurs que sur l'Apple Store à un tarif plus doux, voir encart ci-dessous).Du côté des iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max, on trouve sur la boutique d'Apple les modèles UltraGlass de Belkin et les Amplifie d'Otterbox déclinés pour les deux tailles de dalles. Les deux modèles sont livrés avec un guide permettant de simplifier la mise en place. Les visuels proposés sur le site d'Apple (identiques pour les deux modèles) ne semblent pas montrer de découpe pour la Dynamic Island, contrairement aux modèles avec encoche (Il faudra parfois toucher cette partie de l'écran pour interagir avec la Dynamic Island, cela semble donc normal et plus confortable qu'avec une découpe, mais n"hésitez pas à nous confirmer la chose dans les commentaires si vous avez déjà reçu votre exemplaire).