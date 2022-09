iPhone 14 et iPhone 14 Pro : les principales nouveautés

iPhone 14 et iPhone 14 Pro Max

La Dynamic Island remplace l'encoche des iPhone 14 Pro

île dynamique

Des écrans toujours allumés

écran toujours allumé

Une puce A16 Bionic

un tiers de moins que la concurrence

48 mégapixels pour le capteur principal

iPhone 14 et iPhone 14 Plus

Un iPhone 14 Plus qui voit grand

Autofocus pour la caméra frontale

On ne va pas se mentir, les versions Pro ont un peu voler la vedette cette année. Avec cette nouvelle génération d'iPhone Pro,une double perforation pour Face ID et la caméra avant, dissimulée sous une seule pilule noire de manière logicielle. La forme de cetteévolue en fonction des usages, permettant ainsi d'élargir la partie noire afin de proposer des boutons de chaque côté dans certains cas, des informations supplémentaires (les développeurs pourront par exemple afficher un temps d'attente).Les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max disposent de nouvelles dalles OLED de 6,1 et 6,7 pouces avec(atteignant même 2 000 nits en extérieur)Lorsque ce mode est activé, la luminosité baisse et le rafraîchissement passe à 1 Hz, permettant d'afficher des informations (heure, date, widgets) sans trop diminuer l'autonomie (il sera possible de définit un fond d'écran pour ce mode).et embarquant 16 milliards de transistors, 2 cœurs performants (consommant 20% d'énergie en moins selon Apple), 4 cœurs efficients consommant(wink wink Qualcomm) et un Neural Engine comptant 16 cœurs. Selon les premiers résultats Geekbench de 1882 points en monocœur et 5 333 points lorsque l'ensemble de la puce est sollicité, soit une évolution intéressante face aux 1 720/4 549 points de l'A15 de son iPhone 13 Pro Max dans les mêmes conditions Côté photo et vidéo,. Les clichés resteront en 12 mégapixels (48 MP en ProRAW) afin de ne pas prendre trop de place (pixel binning sur 4 pixels) et l'on pourra faire un zoom X2 dans le capteur. L'ultra grand angle reste en 12 mégapixels, ouvre à ƒ2.2 et devrait être jusqu'à trois fois plus efficace en basse lumière. Le flash a également été totalement repensé, pour offrir une meilleure luminosité. Les performances en vidéo évolue également avec notamment un mode Cinematic désormais disponible en 4K à 30 ou 24 images par seconde et un mode Action proposant une stabilisation proche (dans l'idée) de ce que l'on retrouve au sein des caméras d'action type GoPro. En sus, les iPhone 14 Pro et Pro Max prennent en charge le nouveau mode de détection de accident de la route, s'appuyant sur les capteurs internes afin d'appeler les secours en cas de besoin.Les gamme d'iPhone 14 fait ces adieux à la version mini et. La luminosité atteint cette année 1 200 nits (comme sur la gamme Pro de l'année dernière) et l'encoche est toujours de la partie. Autre avantage de taille (^^), Apple promet également une autonomie record pour l'iPhone 14 Plus.Comme chaque année, des améliorations ont été apportées aux capteurs afin d'offrir de meilleures performances en photo et en vidéo (meilleure stabilisation). Le capteur grand angle principal 12MP ouvre à ƒ1.5 (laissant entrer 49% de lumière en plus, Apple indiquant que l'iPhone 14 est environ 2 fois plus performant en basse lumière que la génération précédente) et(ouvrant à ƒ1.9)(comme les Apple Watch Series 8 et SE2, ainsi que l'es iPhone 14 Pro et Pro Max) et il sera possible d'envoyer un message en cas d'urgence par satellite (cela prendra environ 15 secondes), permettant aux secours de localiser la victime en temps réel. Cette fonctionnalité sera lancée en novembre prochain (2 ans seront offerts, il faudra surement mettre la main au portefeuille par la suite) et uniquement aux US et au Canada dans un premier temps.