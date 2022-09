Fitness+ est disponible sur l'iPhone sans Apple Watch !

Far Out

Abonnement possible directement sur l'iPhone ou l'Apple TV

Dans lapubliée hier soir, un utilisateur a remarqué qu'il est maintenant possible dedans ces conditions (avec un iPhone, sans Apple Watch).De même, on retrouve une possibilité similaire dans, avec l'existence d'unqui permet aux utilisateurs de connecter directement son iPhone pour les séances d'entraînement Apple Fitness+.Jusqu'à présent, cette dernière ne fonctionnait qu'avec la smartwatch à la Pomme ;Cette modification va permettre un comportement plus actif de l'utilisateur. Cependant, sans Apple Watch, les utilisateurs d'iPhone ne verront pas de mesures en temps réel comme la fréquence cardiaque et les calories brûlées pendant une séance d'entraînement.Pour le moment, ce service n'est disponible qu'en anglais ce qui peut entraver le désir d'y souscrire. Le service par abonnement est disponible via l'application Fitness sur l'iPhone, l'iPad et l'Apple TV, à compter de 9,99 €/mois ou 79,99 €/an. Ou encore de passer par Apple One.