Apple voudrait privilégier l'iPhone 15 Ultra

L'iPhone 14 arrivant à peine au catalogue (l'iPhone 14 Plus n'étant pas encore commercialisé), Ming-Chi Kuo s'attaque déjà à son successeur, l'iPhone 15. Il revient ainsi sur ses propres prédictions de la semaine dernière, estimant qu'Apple devrait différencier davantage ses modèles Pro et non Pro en 2023. La firme pourrait même ajouter des fonctionnalités exclusives à l'iPhone 15 Pro Max (enfin Ultra d'après les dernières rumeurs) dans le but d'encourager les ventes de son modèle le plus grand mais aussi le plus cher. Pour rappel, l'iPhone 15 devrait passer à l'USB-C (bientôt obligatoire en Europe pour tous les nouveaux smartphones). Il en profite aussi pour s'opposer aux dernières informations de Bloomberg. Pour lui, les ventes d'iPhone 14 Pro /Pro Max se porteraient très bien et il n'est pas question d'un statu quo dans la production ! Il glisse également que l'iPhone 14 Pro Max représenterait environ 60 % de l'augmentation totale de la commande des modèles Pro.