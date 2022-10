L'iPhone 14 Plus : les principales nouveautés !

Un grand écran et une autonomie historique !

Autofocus pour la caméra frontale

l'iPhone 14 est environ 2 fois plus performant en basse lumière que la génération précédente

Détection d'accident et appel d'urgence par satellite !

Le prix et les couleurs ?

iPhone 14 Plus



Capacité :

128 / 256 / 512 Go



Écran :

OLED 6,7 pouces



Résolution :

2 778 x 1 284 pixels à 458 ppp



Résistance :

IP68



Puce :

A15 Bionic, CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique, GPU 5 cœurs, Neural Engine 16 cœurs



Appareil Photo :

Objectif principal 12 Mpx : 26 mm, ouverture ƒ/1,5, système de stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur

Ultra grand-angle 12 Mpx : 13 mm, ouverture ƒ/2,4, champ de vision de 120°



Enregistrement Vidéo :

vidéo 4K à 24, 25, 30 ou 60 i/s

vidéo HD 1080p à 25, 30 ou 60 i/s

vidéo HD 720p à 30 i/s

Mode Cinématique jusqu’à 4K HDR à 30 i/s

Mode Action jusqu’à 2,8K à 60 i/s

vidéo HDR avec Dolby Vision jusqu’à 4K à 60 i/s

Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s



Caméra TrueDepth :

12 Mpx

Ouverture ƒ/1,9



Connectivité cellulaire/sans fil :

5G / LTE



Géolocalisation :

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et BeiDou



Appels vidéo :

FaceTime via réseau cellulaire ou Wi‑Fi

FaceTime HD (1080p) en 5G ou en Wi‑Fi



Lecture audio :

Formats pris en charge : AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos

Lecture vidéo :Formats pris en charge : HEVC, H.264 et ProRes



Alimentation et batterie :

Batterie au lithium‑ion

Lecture vidéo : jusqu’à 26 heures

Streaming vidéo : jusqu’à 20 heures

Lecture audio : jusqu’à 100 heures

La gamme des iPhone 2022 est désormais complète et il ne reste plus qu'à craquer !Cette année, Apple a dit au revoir à la taille mini pour. L'iPhone 14 plus -tout comme son petit frère l'iPhone 14- conserve l'encoche et la(la version des Pro de l'année dernière avec 5 cœurs GPU), et la luminosité atteint aujourd'huiEn revanche, il ne bénéficie pas de la séduisante Dynamic Island, de l'écran toujours allumé ou du taux de rafraîchissement variable allant jusqu'à 120Hz. Mais leur absence et l'espace plus grand lui permettentD'ailleurs, Apple le clame haut et fort : ce serait même la meilleure autonomie jamais enregistrée pour un iPhone, ce que nous nous empresserons de vérifier dans nos prochains tests !(surtout au niveau de la stabilisation). Le capteur grand angle principal 12MP ouvre à ƒ1.5 et laisserait entrer 49% de lumière en plus, Apple indiquant que. Du côté de(ouvrant à ƒ1.9), cette dernière(comme les Apple Watch Series 8 et SE2, ainsi que l'es iPhone 14 Pro et Pro Max) et il sera possible d'envoyer un message en cas d'urgence par satellite (cela prendra environ 15 secondes), permettant aux secours de localiser la victime en temps réel.Cette fonctionnalité sera lancée en(deux ans seront offerts, il faudra surement mettre la main au portefeuille par la suite) et uniquement aux US et au Canada dans un premier temps. Toutefois, il serait question d'un. Il est disponible à partir de 1169 euros pour un stockage de 128 Go (1299 euros pour 256 GO et 1559 euros pour 512 Go).