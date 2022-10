L’iPhone 5C est désormais obsolète ! (En avez-vous eu un ?)

un petit iPhone au look péchu (et plastique)

Pour ce premier week-end d’octobre, Apple en profite pour faire le ménage dans ses catalogues.Cette décision devrait être effective d'ici la fin du mois.Cette mise au rebus -pourtant amorcée avec le placement en produit vintage en octobre 2020- ne se fait pas sans un petit pincement au cœur. Il s’agit du, avec ses robes très flashy. A cette époque, Apple se permettait encore d’afficher son produit phare avec des coloris tranchés -vert, bleu, jaune, rose et blanc (avec des noms totalement classiques contrastant avec les tendances actuelles et marketing) et les(et de sobriquets à l'époque, coque gruyère ou croc !)!Ce côté plastique était censé faire low-cost mais malheureusement le prix n'y était pas...). Lancé le, l'iPhone 5C était en effet vendu. Un modèle 8 Go avait fait son apparition depuis le 18 mars 2014, au prix de 559 € ! Un stockage qui apparaît totalement inexistantaujourd’hui, surtout à ce prix : celui d’un iPhone SE 3 à 64 Go.Côté technique, le 5C embarquait une. L'écran Retina Multi-Touch de 4 pouces affichait une résolution de 1 136 x 640 pixels à 326 ppp avec un contraste 800:1. Du côté de l’unique capteur photos, il fallait faire avec 8 mégapixels (ouverture ƒ/2,4). L'enregistrement vidéo était quand même en HD 1080p à 30 i/s.Ce dernier permettait -en outre- de bénéficier d'AirPlay et d'une sortie vidéo vers l'Apple TV (pour les 2e et 3e générations) jusqu’à 1080p. Enfin, l'iPhone 5C était livré avec, des écouteurs Apple EarPods avec télécommande et micro, un câble Lightning vers USB et l'adaptateur secteur USB.Rappelons qu’Apple met régulièrement à jour cette page en fonction de l’écoulement du temps.. Une fois que les produits franchissent la barre fatidique des sept ans, ils sont considérés comme obsolètes. Ces modèles pourront encore bénéficier du SAV, dans la limite des pièces disponibles. Cette prestation pourra être effectuée aussi bien dans les Apple Store, que les fournisseurs de services agréés.