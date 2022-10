La bêta de France Identité est disponible sur iOS

2500 places de bétatesteurs pour France Identité !

Faire face à la recrudescence des piratages !

une maintenance technique

l'accès par l'identité numérique Ameli a été suspendu jusqu'à la fin du mois d'août

une recrudescence des signalements passant par FranceConnect

Mais il semblerait que celle-ci ait pris un peu depuisqu’il a fallu attendre aujourd’hui qu’elle soit disponible via TestFlight.(v oir sur le site officiel ). Précédemment, le programme n’était ouvert qu’aux smartphones sous Android. Au tout début, seules 1000 personnes avaient d’ailleurs pu s’inscrire au lancement de ce dernier, avant que ne soient rajoutées 1000 places supplémentaires.Cette nouvelle application devrait permettre, notamment d'utiliser la carte d'identité biométrique pour prouver son identité en ligne ou lors de démarches en personne. Elle permettra également de fournir quelques informations (par exemple le fait d'être majeur).D'après un décret du 26 avril 2022 , les utilisateursse servir de l'application (il s’agit d’un simple choix) pour scanner leur carte biométrique, via un système reposant sur la. Ainsi, les données resteront stockées dans la carte et il ne sera pas possible de s'en passer dans les prochaines années.. En effet, l'accès réservé à l'Assurance maladie est inactif, avec pour cause officielle. Le site Impots.gouv.fr avait d'ailleurs précisé queAu cours de l'été, ont été signalés de. Des individus se font ainsi passer pour un employé des services publics. Invoquant des remboursements, ces derniers parviennent ainsi à(et ainsi à accéder à d'autres données enregistrées en ligne). La DINUM aurait confirmé,mais également la