Pas d'adapteur avec l'iPhone ? Apple, condamnée à 3,7 millions...

Mais ce différend pourrait ne pas s'arrêter là. L'agence brésilienne de réglementation des télécommunications (Anatel) vient de proposer que chaque smartphone vendu dans le pays adopte l'USB-C comme norme...En effet, le ministère de la Justice du Brésil avait précédemment infligé une amende de 2,3 millions de dollars à Apple. Mais elle avait surtout demandé à la firme de, et ce, jusqu'à ce que la société inclut nouveau un chargeur dans la boîte !Pour autant, la firme californienne n'avait pas obtempéré et avait continué à vendre des iPhone au Brésil malgré l'interdiction. Mais elle avait lancé l'iPhone 14 sans le chargeur demandé.Lors de l'audience, Cupertino a soutenu que sa décision de ne plus expédier d'adaptateur secteur dans la boite était. Un argument qu'elle avance dans tous les contentieux de ce genre. Cependant, le tribunal brésilien ne l'a pas entendu d'une oreille favorable. Il a en effet estimé qu'il s'agissait plutôtCette dernière a également ordonné d'inclure l'adaptateur secteur pour tous modèles d'iPhone vendus au Brésil. Apple a déclaré qu'elle ferait appel de la décision, tout comme elle l'a fait avec la décision ministérielle.Il convient de préciser que les précommandes pour l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro ont commencé au Brésil la semaine dernière, avec le lancement officiel prévu pour ce vendredi.Pour rappel, Cupertino a cessé d'inclure un chargeur et des EarPods avec l' iPhone 12 , et ce, pour limiter les déchets électroniques. Historiquement, le Brésil s'est opposé à cette tendance depuis le début.