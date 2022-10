L'iPhone serait toujours la star des ventes malgré un marché morose

Apple au top des ventes de smartphones !

approche prudente de l'expansion à l'étranger compte tenu de l'incertitude du marché intérieur

Pas d’évolution notable à venir

le marché des smartphones est très réactif à la demande des consommateurs et les fournisseurs s'adaptent rapidement aux conditions commerciales difficiles. Pour la plupart des fournisseurs, la priorité est de réduire le risque d'accumuler des stocks compte tenu de la détérioration de la demande. Ceux-ci avaient d'importants stocks en juillet, mais la vente s'est progressivement améliorée en raison de remises et de promotions agressives. La stratégie de tarification des nouveaux produits a été conçue avec prudence, même pour Apple, afin d'éviter un refoulement important de la part des consommateurs qui ont maintenant tendance à être très sensibles à toute hausse de prix

ont conduit les consommateurs à retarder l'achat de matériel électronique et à donner la priorité aux autres dépenses essentielles

Dans une toute nouvelle étude préliminaire publiée par Canalys . Ce dernier est en effet à son plus bas niveau depuis 2014.En effet, alors que le marché global décline de 9% d’une année sur l’autre,La performance est d’autant plus imposante que ce troisième trimestre -de juillet à septembre- précédait le lancement des nouveaux iPhone 14.Si Samsung a pu conserver sa position de leader avec une part de marché de 22 %, elle a pu le faire grâce notamment à. De leurs cotés, Xiaomi, OPPO et vivo ont continué à adopter une, mais ont au mieux pu maintenir un niveau identique en conservant respectivement 14 %, 10 % et 9 % de parts de marché mondiales.Comme le précise Amber Liu, analyste de Canalys,Ainsi,Malgré tout, selon la société d’analyse, les perspectives économiques plutôt sombresEn effet, selon leurs estimations, la demande ne montrerait